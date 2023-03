Corpo de Bombeiros não descarta encontrar novos corpos soterrados em Manaus

O CBMAM reforça que, mesmo que não tenham sido registrados outros desaparecimentos em decorrência do deslizamento, o trabalho de retirada do barro e demais materiais segue sendo feito. Somente após a finalização dessa etapa é que as buscas poderão ser consideradas encerradas.

Um barranco deslizou na noite do domingo e durante toda a madrugada desta segunda-feira (13) diversas equipes se mobilizaram no local. Oito corpos foram encontrados, entre eles os de quatro crianças.

Manaus/AM - Mesmo sem a reclamação de desaparecidos, o Corpo de Bombeiros segue nas buscas por possíveis vítimas que podem estar soterradas em meio à lama do deslizamento de terra no Jorge Teixeira, zona Leste.

