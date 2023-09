Conselho alerta para risco de golpes da casa própria em Manaus

Manaus/AM - O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Amazonas (Creci-AM) fez um alerta para o risco de golpes no mercado imobiliário durante fiscalização contra a poluição visual em Manaus, nesta quinta-feira (14).

Para o presidente do Creci-AM, Paulo Carvalho, a operação envolve um grupo engajado na limpeza urbana da capital, realizando um trabalho árduo e de empenho.

“Principalmente quem trabalha no segmento imobiliário tem satisfação com essa ação, que serve de alerta à sociedade sobre a importância de se buscar um corretor de imóveis credenciado, legalizado, e de não cair no golpe da casa própria”, explicou Carvalho.

Ele completou dizendo que corretores devidamente autorizados e credenciados ao conselho não usam deste tipo de publicidade que só faz sujar a cidade, além de ser ilegal.

“Estamos fazendo investigação para localizarmos os contraventores, quando não tem o número do Creci, de quem está usando os banners e faixas para fazer os anúncios. E muitos deles são até estelionatários que estão cometendo golpes na venda de imóveis. Denúncias podem ser feitas para o Creci, pelo número 3584-5223, ou pelo site, www.creci-am.gov.br. Podem fazer a denúncia no conselho para que a gente possa apurar, investigar e tentar tirar esse pessoal de circulação”, afirmou o presidente da entidade.