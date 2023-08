Confira a previsão do tempo para Manaus nesta segunda-feira

A recomendação é que as pessoas se protejam do sol, usando protetor solar, chapéu e óculos escuros. Também é importante beber bastante líquido e evitar atividades físicas intensas ao ar livre durante o período de maior calor.

Manaus/AM - O tempo em Manaus nesta segunda-feira (14), será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, conforme o Climatempo. A temperatura deve variar entre 24°C e 31°C, com sensação térmica oscilando entre 22°C (suave) e 36°C (muito quente).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.