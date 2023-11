Confira os pontos de vacinação contra Covid desta semana em Manaus

Manaus/AM - As vacinas que protegem a população das formas graves da Covid-19 e evitam a disseminação do novo coronavírus estarão disponíveis em 74 unidades de saúde de Manuas, de segunda (27) a sexta (1º). Os usuários podem se vacinar das 8h às 17h, e nos estabelecimentos de saúde que atendem no horário ampliado, das 7h às 20h. Veja os locais e horários abaixo.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta os usuários a buscarem a unidade mais próxima portando cartão de vacina, RG e CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Das 74 unidades de saúde em funcionamento esta semana, 14 estabelecimentos assistenciais são voltados à vacinação dos bebês de seis meses a menores de cinco anos, que podem receber a Pfizer Baby (tampa vinho), e 35 unidades são para as crianças de cinco a 11 anos, liberadas para receber a Pfizer Pediátrica (tampa laranja).

Para que as crianças menores de 12 anos recebam os imunobiológicos, devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Os usuários podem consultar as doses e os prazos para receber as vacinas contra a Covid-19, na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), informando apenas o número do CPF.

As informações sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 são divulgadas no site do órgão (semsa.manaus.am.gov.br) nas redes sociais da Semsa, @semsamanaus no Instagram, e no Facebook.