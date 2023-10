Confira lista de premiados da Campanha Nota Fiscal Amazonense

Manaus/AM - Foram divulgados, nesta quarta-feira (11), os nomes dos ganhadores do 89º sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA). Concorreram aos prêmios, de R$ 5 mil até R$ 20 mil, mais de 300 mil pessoas que pediram para incluir o CPF na nota ao longo do mês de setembro.

O sorteio da Campanha foi transmitido ao vivo pelo Sistema de Rádio e Televisão Encontro das Águas.

Foram sorteados dez prêmios em dinheiro, sendo sete de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um no valor de R$ 20 mil. Dez entidades sociais, indicadas pelos ganhadores, também foram contempladas com prêmios de até R$ 8 mil. O valor dado para as entidades sociais equivale a 40% do prêmio do ganhador que indicou a instituição na hora do cadastro na Campanha.

Confira o nome dos cidadãos e entidades sociais sorteados:

Vitória Andrya Mota de Oliveira, com o valor de R$ 20 mil;

Valdemarilda de Souza Bruno e Cintia Souza Ibernom, ganharam R$ 10 mil cada.

Dirley Gomes da Silva; Marcos de Souza Madeira; Rainerio Eugenio Ribeiro Ferreira; Juliana Rocha Hanser; Maria de Jesus Sarmento de Oliveira; Anderson Silva do Nascimento; Mirely Alaina Ferreira da Silva com o valor de R$ 5 mil cada.

Já as instituições premiadas foram a ISMA/Pró Menor Dom Bosco – Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia, em Manaus, com o valor de R$ 8 mil;

A Associação de Apoio à Criança com HIV (CASA VHIDA) e Aldeias Infantis SOS Brasil em Manaus, com o valor de R$ 4 mil cada.

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) – Manaus; Associação dos Deficientes Físicos de Itacoatiara (ADEFITA) – Itacoatiara; Casa da Criança – Manaus; Sociedade São Vicente de Paulo – Manaus e Abrigo Moacyr Alves - Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino – Manaus, ganharam R$ 2 mil cada.

Já a Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II – Parintins, por ter sido indicada por dois, dos dez ganhadores, vai receber R$4 mil.

Como participar

Para participar, basta se cadastrar no site oficial da campanha, e não esquecer de pedir a inclusão do CPF na Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e) na hora da compra.

O participante deve procurar manter os dados atualizados no site da campanha (www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br), como os dados bancários, contato telefônico e e-mail do cidadão participante.

Cuidado com os golpes

A coordenação da Campanha alerta a população para tentativas de golpe envolvendo a Nota Fiscal Amazonense.

Se você receber qualquer mensagem informando que foi premiado, siga as orientações de segurança abaixo:

1. Sempre verifique se você realmente foi premiado, consultando a sua conta no Portal da Campanha (www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br), ou ligue para a sede da Sefaz, pelos números (92) 2121-1689 / 2121-1732.

2. A Sefaz nunca solicita a senha da sua conta bancária. Em nenhuma hipótese forneça essa informação.

3. A Sefaz não envia “número da sorte” ou qualquer tipo de “protocolo”, “chave” ou “código” para ser informado pelo contemplado. Essa informação é usada pelos golpistas para clonar a conta de sua rede social.

4. A Sefaz nunca solicita que o contemplado realize qualquer depósito em dinheiro para liberação dos prêmios.

Os canais oficiais de atendimento da Sefaz são os telefones (92) 2121-1689 / 2121-1732, e-mail [email protected], ou presencialmente, na Av. André Araújo 150, Aleixo, sala 108 – Núcleo de Educação Fiscal – NEF, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 14:00.