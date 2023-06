Confira atrações nacionais confirmadas para 31ª Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo

A seletiva para a rainha da festa já teve início no último sábado (17), durante o 'esquenta' do evento, onde 12 candidatas passaram para a fase final.

Os nomes dos artistas confirmados foram Léo Magalhães, Natanzinho, Joelma, Tarcísio do Acordeon e May Sevem.

Manaus/AM - Acontece nos dias 28, 29 e 30 de julho a 31ª Festa do Cupuaçu e da XXV Feira da Agroindústria, Negócios e Economia Criativa, no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas, e contará com pelo menos 5 atrações nacionais.

