Confira 60 vagas gratuitas para oficina de jogos para adolescentes em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac), relança nesta segunda-feira (15), um edital com 60 vagas gratuitas para a oficina “Fábrica de Jogos”, voltada ao público adolescente da capital.

A oficina faz parte do projeto “Aprendendo para Empreender – Edição Creative Day 2.0”, cuja missão é despertar a visão do público juvenil para a área da tecnologia e inovação, contribuindo e disseminando qualificações tecnológicas, inovadoras e empreendedoras no município, por meio de cursos, oficinas e workshops de curta duração. É destinada a adolescentes, na faixa etária de 12 a 16 anos.

Os interessados devem baixar o edital e preencher o formulário disponível em (semtepi.manaus.am.gov.br), nesta terça-feira (16), das 9h às 17h.

O preenchimento do formulário garante a inscrição, desde que haja vagas disponíveis. Quando as inscrições baterem o dobro de inscritos, a plataforma será bloqueada automaticamente.

A oficina será realizada presencialmente, no período de 24 a 26/11, na sede da Cebrac, localizada na avenida Getúlio Vargas, 222, Centro.