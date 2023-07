Compensa, Cidade Nova, saiba quais bairros ficam sem energia hoje em Manaus

CIDADE DE DEUS – Rua 2 com rua 11 (Conjunto Vila Nova com rua Copacabana, conjunto Viver Melhor II) e adjacências, das 8h15 às 16h30.

COMPENSA – Rua 01 de Junho, rua 21 de Junho, rua 23 de Dezembro, rua 7 de Setembro, rua Pe. Calery, rua Rui Araujo, rua e travessa Plator, rua e travessa São Pedro, rua e travessa São Vicente Paulo, rua São Vicente, rua Cora Ronai Vieira, rua São João, rua São Cristovão, rua Sta. Lucila, rua Das Flores, rua Do Porto, rua Estanave, rua João Walter, rua Cristo Rei, rua Cruzeiro, rua Curuana, rua e travessa Castelo Branco, rua Vista Alegre I, rua Do Trabalhador, rua Da Paz, rua S. Sebastião, rua Raimundo P. Melo, rua Brasil, rua Pina De Moraes, rua Casimiro De Abreu, rua Jorge Antônio, rua Monte Alegre, rua Matos Areosa, rua Francisca Junior, rua Ribeiro Couto, rua Olavo Bilac, rua Plinio Coelho, rua Chavier Marques, beco Cosama, beco C. Branco, beco 18 De Outubro, becos São José 1 e 2, beco Natal, beco União, beco Sta. Luzia, beco São Lucas, rua Pina De Moraes, ruas T1, T2, T3, T 4, T5 (Cj. Promorar), av. Brasil, av. Oscar Borel e adjacências, das 8h às 12h30.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.