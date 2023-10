Começa apuração de urnas da eleição para Conselheiros Tutelares em Manaus

Concorrem a 50 vagas para Conselheiro Tutelar titular nas dez zonas de atuação 121 candidatos. A apuração dos votos pode ser conferida em tempo real através do portal da transparência eleicoes2023.manaus.am.gov.br, desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), da Semasc, em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (SubTI), da Secretaria Municipal de Finanças (Semef).

Manaus/AM - Após o fim do horário de votação, às 17h, a Prefeitura de Manaus, por meio Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) deram início, na noite deste domingo (1º), ao processo de apuração das urnas utilizadas na eleição para os novos membros do Conselho Tutelar da capital amazonense.

