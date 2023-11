CMM rejeita pedido para investigar irregularidades no sistema ‘Zona Azul’

Em decorrência das denúncias, Guedes apresentou requerimento cobrando esclarecimentos do IMMU sobre as irregularidades. No entanto, conforme o parlamentar, a base de vereadores aliados ao prefeito se uniu para votar contra e derrubar a propositura.

Guedes afirma que recebeu diversas denúncias sobre a existência de duplicidade na numeração nas áreas demarcadas pelo projeto Zona Azul, principalmente no Centro da cidade. Segundo os denunciantes, há uma numeração diferente na mesma vaga, prejudicando e levando ao erro pessoas que trabalham no sistema.

Manaus/AM - O vereador Rodrigo Guedes (Podemos) apresentou, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), requerimento solicitando esclarecimentos e informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), sobre denúncias recebidas pelo parlamentar, a respeito de possíveis irregularidades nas vagas distribuídas pelo sistema Zona Azul. Após votação na segunda-feira (27), o requerimento foi rejeitado com 18 votos contrários e 17 favoráveis.

