Claro dá previsão de retorno do sinal de internet em Manaus

No Twitter, diversas publicações são relatadas de pessoas reclamando de queda, falha ou lentidão do sinal de operadoras como TIM, Oi, Vivo e Claro.

No aviso, a Claro informa que às 19h o sinal deve ser retomado na região. A empresa não esclarece o que causou a interrupção do serviço na capital amazonense.

