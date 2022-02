Cinemark encerra atividades em Manaus

Este é o segundo cinema que deixa Manaus durante a pandemia. Em 2021, o Playarte, localizado no Manauara Shopping, encerrou as atividades na capital.

“Assim como todo bom filme, nosso final chegou. No dia 31/01, encerramos nossas operações no Studio 5 Shopping”, diz a mensagem publicada pela empresa.

