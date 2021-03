Choque elétrico mata uma pessoa e deixa duas crianças feridas em Manaus

As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.

A Amazonas Energia informou que equipes técnicas estiveram no local e avaliaram a rede elétrica da área. Foi constatado irregularidades na fiação, com "a presença de muitos objetos estranhos à rede, elementos cortantes, como linhas com cerol e papagaios de papel entrelaçados em boa parte dos cabos de média e baixa tensão, tendo sido a causa do acidente".

