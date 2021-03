Novo decreto amplia horário de academias e salões de beleza no Amazonas

1. Facultado: retorno do ensino fundamental 1 e 2 - das escolas particulares; 2. Facultado: rede estadual de ensino da zona rural e indígena; 3. Facultado: Cursos técnicos, estágios e cursos de ensino superior da aula da saúde; 4. Academias e esportes de segunda a sábado de 06h às 20h, apenas aulas individuais; 5. Salões de beleza, clínica de estética, barbearias e similares de 9h às 18h com capacidade 50%. Os que estão localizados nos shoppings seguem o horário interno que atualmente é de 12h às 20h; 6. Marinas - 6h às 16h - segunda a sábado; 7. Transporte em embarcação a jato estão autorizados para viagens de até uma hora; 8. Flutuantes de 9h às 16h de segunda a sábado - sem música ao vivo; 9. Transporte em embarcação a jato estão autorizados para viagens de até uma hora.

Manaus/AM - O novo decreto do Governo do Amazonas, que passa a valer a partir de segunda-feira (22) e dura 15 dias, autoriza o funcionamento de escolas de nível fundamental e amplia o funcionamento de alguns serviços. O toque de recolher permanece de 21h às 06h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.