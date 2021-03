Idosa é queimada e netos pulam de prédio após panela explodir em Manaus

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mulher, que está no setor de queimados do 28 de Agosto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher estava fazendo almoço quando a panela de pressão explodiu. A mulher começou a grita com o corpo queimado, e as crianças com idades de 6 a 7 anos, pularam da janela para não serem consumidas pelo fogo.

Uma idosa ficou queimada e duas crianças precisaram pular pela janela, durante um incêndio neste sábado causado pela explosão uma panela de pressão. O caso aconteceu em um dos apartamento do condomínio Smile, na Torquato Tapajós, bairro do Tarumã.

