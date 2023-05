Cetam abre quase 20 mil vagas em cursos em EAD no Amazonas

As inscrições podem ser feitas online, das 8h às 23h59 pelo site https://cursos.cetam.am.gov.br. Na página também está disponível o edital, com todos os detalhes sobre o processo seletivo, como pré-requisitos de participação e cronograma do certame, está disponível no portal do Cetam https://www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.