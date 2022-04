Cemitério indígena de Manaus será entregue no Dia do Índio

O cemitério indígena tem 216 gavetas em cada um dos cinco módulos, totalizando 1.080 espaços no campo-santo. Para a conclusão dos espaços, serão feitos nos próximos dias as pinturas (grafismos étnicos) dos módulos, o portal de entrada e a oca ritualística. Os dirigentes da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (Copime) são os responsáveis pelo trabalho.

Manaus/AM - Para reconhecer e honrar a memória dos primeiros habitantes da capital, a Prefeitura de Manaus vai entregar no dia 19 de abril, em alusão ao Dia do Índio, o cemitério indígena de Manaus, localizado no cemitério Nossa Senhora Aparecida, bairro Tarumã, zona Oeste.

