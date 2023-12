Carro se despeça ao colidir com ônibus e três pessoas ficam feridas em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Luís Felipe Cunha, 30, e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro de passeio e um ônibus no Centro de Manaus, nas proximidades do Largo São Sebastião.

O acidente ocorreu às 5h, no cruzamento da Rua 10 de Julho com a Rua Luís Antony. Na ocasião, uma rota que levava trabalhadores para uma empresa passava pela via, quando foi atingida na lateral por um carro modelo Ônix, de placa PHY5H73, que avançou o sinal vermelho em alta velocidade.

Com o choque, a parte frontal do carro ficou destruída e os três ocupantes, Luís, outro homem e uma mulher, ficaram feridos. Eles precisaram ser socorridos pelo Samu e encaminhados para o hospital.

Dentro do carro, foi encontrada uma garrafa de uísque. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido, eles seguiram para o trabalho em outra rota e o motorista permaneceu no local para dar detalhes do acidente à polícia.

Agentes de trânsito seguem no local para coordenar o fluxo até que a perícia seja feita e o veículo seja removido.