Carro capota na estrada da Ponta Negra e mulher fica ferida; vídeo

Manaus/AM - Uma motorista ficou ferida ao capotar o carro na avenida Coronel Teixeira, estrada da Ponta Negra, na madrugada deste sábado (15).

A condutora do veículo modelo HB20 de placa PHY9B36 estava no sentido Ponta Negra quando foi fechada por uma picape, perdeu o controle, atingiu uma árvore e capotou indo parar do outro lado da pista.

A mulher foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada a um hospital da cidade. Começou a circular na internet que a condutora do veículo seria a rainha do Peladão a Bordo, Sandy Brasil, mas a informação até o momento não foi confirmada.