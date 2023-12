Candidatos são convocados em novas chamadas do 'Mais Médicos' em Manaus

Manaus/AM - Os candidatos do “Mais Médicos para o Brasil”, selecionados em novas chamadas do 28º Ciclo do programa federal, foram convocados para procedimentos pré-admissionais e avaliação de pré-requisitos na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no bairro Adrianópolis, zona Sul. O prazo para apresentação começa nesta segunda (04) e vai até a quinta (07).

O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) da quinta-feira (30), edição nº 5.716, e pode ser consultado pelo link semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

O chamamento abrange, dentre 39 candidatos selecionados na 3ª e 4ª chamadas do 28º Ciclo do “Mais Médicos”, referente ao Edital nº 5 da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, aqueles que tenham concluído com êxito o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) do programa, no período de 6/11 a 1º/12. São eles intercambistas brasileiros, formados e habilitados para o exercício da medicina no exterior.

Procedimentos

Os bolsistas convocados devem, inicialmente, efetuar o cadastro e inclusão on-line dos documentos requeridos no processo de admissão, listados no Anexo Único do edital de convocação, por meio do site pssemsa.manaus.am.gov.br.

Após o procedimento, os candidatos devem comparecer no auditório da Semsa Manaus, na sede da secretaria, com acesso pela avenida Maceió, 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, munidos de RG e CPF, onde receberão orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos.

Mais informações podem ser obtidas ainda no site da Semsa, no endereço semsa.manaus.am.gov.br.