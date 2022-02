Candidatos protestam após erro no local de prova da PM em Manaus; vídeo

Manaus/AM – Um grupo de candidatos a prova da PM protestaram em frente a Escola Estadual Professor Antenor Sarmento Pessoa, no bairro Cachoeirinha, na manhã deste domingo (6) após um erro no endereço do local de prova.

No cartão de confirmação indicava que a escola Antenor Sarmento ficava localizada na avenida Tapajós, no Centro, porém ao chegarem no local os candidatos foram informados que a unidade escolar havia sido realocada para o bairro Cachoeirinha há uns 3 anos.

O erro fez com que muitos candidatos não conseguissem chegar a tempo e acabaram perdendo a prova. Eles se uniram e organizaram um protesto em frente a escola estadual.