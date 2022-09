Câmara de Manaus instala mais de 1,4 mil placas de energia solar

Manaus/AM - Com 1.426 placas instaladas, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) está 100% com energia solar e espera economia de quase R$ 1 milhão por ano.

O sistema instalado na Casa legislativa pode gerar 769,65 kilowatts por mês, potencial superior ao consumo médio da Câmara, que é de 650 kilowatts mensais.

O projeto foi licitado no final de 2021, com os primeiros trabalhos iniciados no início deste ano. O valor de referência foi R$ 7 milhões e o licitado ficou em R$ 5,1 milhões.

Para a presidente da CMM, o investimento é um legado. “A Câmara de Manaus agora passa a contar com uma fonte de energia limpa, ambientalmente sustentável e que vai gerar economia aos cofres públicos”, destaca o vereador David Reis.

Economia

Até então, com o uso de energia elétrica convencional, a fatura da Câmara estava na casa dos R$ 100 mil por mês. Com o uso do sistema de energia solar, esse valor deve ser reduzido para algo em torno de R$ 25 mil mensais.

O sistema tem garantia do fabricante de 12 anos, mas todo o material tem vida útil de aproximadamente 25 anos.