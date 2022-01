Caic Ana Braga é reinaugurado nesta segunda-feira com novas especialidades

Manaus/AM - Será reinaugurado nesta segunda-feira (03), o Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Ana Maria dos Santos Pereira Braga, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. A unidade inaugura o perfil Caic+ Especialidades, que amplia a oferta de atendimentos médicos pediátricos na rede estadual de saúde. O Caic+ Ana Braga vai ofertar, de forma inédita, seis novas especialidades: neurologia, ortopedia, psiquiatria, endocrinologia, reumatologia e pneumologia, além de se tornar unidade referência em reabilitação neuromotora. A reorganização da assistência pediátrica na rede pública estadual de saúde, faz parte do projeto Criança Amazonas, que integra o programa Saúde Amazonas. Ao todo, serão revitalizados mais quatro Caics que, juntamente com o Caic Ana Braga, vão ofertar mais de 6 mil consultas médicas especializadas por mês.

