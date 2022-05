Bolsonaro chega a Manaus para participar da Marcha para Jesus neste sábado

Durante o percurso, bandas gospel estarão em seis trios elétricos. O tema deste ano da Marcha Para Jesus é “Sem mim nada podeis fazer”. O fim do percurso é o Sambódromo, na zona centro-sul, com chegada prevista para 18h.

A Marcha Para Jesus deve receber, pelo menos, 80 mil pessoas, segundo a estimativa da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas (Omeam). A concentração está marcada para às 12h na Praça da Saudade, com saída às 15h.

Manaus/AM - O Presidente Jair Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, para participar da Marcha para Jesus que vai iniciar neste sábado (28) no centro da capital.

