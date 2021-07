Bolsa Universidade recebe documentação de remanejados em Manaus

Manaus/AM - A entrega da documentação dos candidatos classificados na fase de remanejamento do processo seletivo do Programa Bolsa Universidade (PBU) começa nesta terça-feira (20), em Manaus. Até a próxima quinta-feira (22), os interessados poderão comparecer às instituições de ensino superior na qual foram contemplados, munidos de documentação listada em edital, no horário de 9h às 15h.

Nesta etapa, foram disponibilizados benefícios de 50% de desconto nas mensalidades, remanescentes das chamadas anteriores. Os candidatos em situação de reserva puderam escolher qualquer curso ou turno, independentemente dos selecionados no ato da inscrição.

O resultado do remanejamento está disponível desde a última sexta-feira, 16, no Portal do Candidato, no endereço http://sgbu.manaus.am.gov.br/inscricao/acesso/login, sob consulta individual do candidato, por meio de login e senha.