Bemol se pronuncia após barraco de traição em loja de Manaus

"Nos dois últimos dias fomos surpreendidos com postagens humorísticas envolvendo a Bemol. A cultura amazônida é singular e o senso de humor do nosso povo é único; nossa participação nesta cultura muito nos orgulha. Entretanto, a despeito do tom geral de bom humor, ocorreram incidentes que deixaram diversas colaboradoras da Bemol desconfortáveis – algumas pessoas e comentários passaram dos limites. Gostaríamos então de pedir respeito, um princípio histórico também da nossa sociedade. A homens e mulheres que presenciem esses momentos, que sejam aliados e não apenas espectadores. Esperamos que essa delicada situação traga também aprendizado e apoio às mulheres".

A loja Bemol se pronunciou após viralizar nas redes sociais um vídeo de uma mulher traída expondo a amante do marido , funcionária da loja, no local de trabalho em Manaus.

