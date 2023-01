Batalhão de choque impede invasão de manifestantes bolsonaristas em refinaria de Manaus

Ainda neste domingo (8), alguns bolsonaristas se encaminharam em direção a refinaria de Manaus, para tentar invadir o local e evitar o abastecimento de combustíveis na capital. A entrada dos manifestantes no entanto, foi barrada por policiais do batalhão de choque que estava no local.

Manaus/AM - Manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro que estão acampados em frente ao CMA desde a derrota do ex-presidente, ocorrida em novembro de 2022, voltaram a pedir, neste domingo (8) a saída do presidente Lula, eleito e empossado.

