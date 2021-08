Bairros de Manaus sofrem apagão após caminhão desgovernado 'arrancar' poste

De acordo com a Amazonas Energia, o serviço de abastecimento também foi interrompido nos seguintes bairros: parte dos bairros Distrito Industrial, Cachoeirinha, Coroado, Japiim, Armando Mendes, Zumbi e adjacências. Equipes já estão realizando a troca do poste.

Até o momento, não há registro de feridos. Por conta do acidente, a via foi interditada no sentido bairro/Centro e um desvio foi montado pela rua Cupiuba.

