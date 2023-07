Bairros de Manaus continuam sem água neste sábado e reabastecimento tem novo prazo

Armando Mendes | Comunidade Sharp | Cond João Paulo IV | Cond Vale do Sol | Japiim | Parque dos Rios II | Conj Monte Libano | Parque dos Rios I | Aparecida | Centro | Conj Haydea | Conj Tocantins | Vila Bafururu | Vila Jardim | São Geraldo | Conj Petrós | Conj Vila Gaia | Colina do Aleixo | Cond La Ville | Conj Acariquara | Conj Asteca | Conj Carijo | Conj Der AM | Conj João Bosco II | Conj Ouro Verde | Resd Parque Verde | Resd Stillus | Tiradentes | Vila Parque | Coroado III | Conj 31 de Março I | Conj 31 de Março II | Crespo | Distrito Industrial | Aleixo | Cachoeirinha | Conj Adrianópolis | Conj Celetra | Conj Costa e Silva | Conj Eldorado | Conj Ica Paraíba | Conj Jardim Amazonas | Conj Manauense | Raiz | São Francisco | Vieira Alves | Colônia Oliveira Machado | Educandos | Sta Luzia | Betânia | Cond Ipanema | Conj Arthur Reis | Conj Barra Bela | Conj Belo Horizonte | Conj California | Conj Conj Jardim Yolanda | Conj Jardim Ítalia | Conj Jardim Primavera | Conj Meridional | Conj Nova Friburgo | Conj Novo Horizonte | Conj Parque Tropical | Conj Pindorama | Conj Vila do Reis | Jardim Oriente | União | Conj Castelo Branco | Conj Jauaperi | Conj Vila Amazônia | Japinlândia | São Sebastião | Conj Vitória Regia | Jardim dos Barés | Vila da Prata | Zumbi I | São José II | Cond Portal Rio Negro | Conj Bancários | Gloria | São Raimundo | Conj Aruanã | Conj Ipase | João Bosco | Conj Itapuã | Conj Murici | Conj Uirapuru | Compensa II | Compensa III | Conj Xingu | Vila Marinho | Conj Vila da Barra | Santo Agostinho | Conj Atílio Andreazza | Conj Morada do Sol | Conj Vila Rica | Chapada | Presidente Vargas | Coroado I | Japiim I | Japiim II | Lagoa Verde | Praça 14 de Janeiro | Nossa Senhora das Graças | Conj Jardim Paulista | Morro da Liberdade | Sao Lazaro | Vila Humaita | Parque das Laranjeiras | Conj Anavilhanas | Conj Jardim Petropolis | Petropolis | Sao Jorge | Sao Jose I | Zumbi III | Santo Antonio |

O fornecimento de água foi interrompido devido à falta de energia que afetou a linha que abastece a Estação de Tratamento de Água 1 (ETA), no bairro Compensa, no início da tarde de sexta (21).

