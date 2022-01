Atendimentos no IMMU voltam a ser agendados em Manaus

Manaus/AM - Os atendimentos dos serviços oferecidos na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), voltam a ser agendados via internet a partir do dia 17 de janeiro. O agendamento será destinado aos serviços de expedição da credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiências, restituição de multas, licenciamento anual de táxi e mototáxi, expedição do cartão Passa Fácil Gratuidade, entre outros e deve ser feito no site immu.manaus.am.gov.br. Segundo a chefe da Divisão de Atendimento do IMMU, Thalisse Caldas Costa, o agendamento vai oferecer melhor qualidade aos serviços do Instituto. Para qualquer dúvida ou sugestões, o IMMU disponibiliza o telefone de contato 118 (entre 8h e 14h em dias úteis), o WhatsApp 98855-1654 (também entre 8h e 14h em dias úteis), além do 0800 092-1188, que funciona 24 horas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.