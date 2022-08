Associação lança campanha para arrecadar potes de vidro para bancos de leite em Manaus

Manaus/AM - Começou nesta quarta-feira (10) a terceira edição da campanha "Doe um pote para levar vida", promovida pela Associação Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas (Segeam), com a arrecadação de potes de vidro com tampas plásticas, para doação aos Bancos de Leite Humano (BLH) das maternidades de Manaus.

A programação integra a campanha do “Agosto Dourado” e conta, esse ano, com 7 pontos de arrecadação espalhados pela cidade. Além da sede da Segeam, localizada na rua Estênio Neves, 131, no Parque 10, é possível doar nas unidades do Supermercado Yoryak, na Escola Igapó e, também, em 3 policlínicas de Manaus.

A campanha é aberta ao público em geral, que pode se dirigir a um desses locais e fazer sua doação. Desde 2020, os potes arrecadados são doados aos Bancos de Leite Humano das maternidades públicas e ajudam as mães que não podem amamentar seus bebês.

O material é utilizado para armazenar o leite coletado de lactantes voluntárias e possibilita a alimentação dos bebês nas unidades neonatais. Com a terceira edição, a Segeam consolida a iniciativa em seu calendário de atividades e envolve os profissionais de enfermagem que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os postos de coleta são Sede da Associação SEGEAM, na Rua Stênio Neves - 131, Parque Dez de Novembro; Supermercado Yroyak - Ponta Negra, Av. Coronel Teixeira, 5006 - Ponta Negra, Supermercado Yroyak – Adrianópolis, Av. Mário Ypiranga, 1600; Escola Igapó, Rua Planeta Plutão, 08 – Aleixo; Policlínica Codajás, (Ambulatório do Programa Pé Diabético), Av. Codajás, 26 – Cachoeirinha; Policlínica Zeno Lanzini, (Ambulatório do Programa Pé Diabético), Avenida Autaz Mirim, 7035 - Tancredo Neves e Policlínica José Lins, (Ambulatório do Programa Pé Diabético), Rua Maracanã, s/n – Redenção.