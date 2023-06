Assalto na Bemol do Amazonas Shopping causa pânico e correria entre clientes; vídeo

"O centro de compras informa que foi registrada uma ocorrência prontamente contornada pelos seguranças. Todas as medidas de proteção aos nossos clientes e funcionários foram seguidas e não houve feridos. O local segue funcionando normalmente e com segurança redobrada, com reforço ainda da guarita policial que existe dentro do shopping."

Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra consumidores que estavam na praça de alimentação no momento da ocorrência, assustados com a ação dos criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados entraram na loja anunciando o assalto. Um deles recolheu os aparelhos. Ao menos 10 celulares, com valores superiores a R$ 8 mil cada, foram levados.

Manaus/AM - Populares que escolheram passear no Amazonas Shopping nesta terça-feira (20), passaram por momentos de pânico ao presenciarem um assalto na loja Bemol no local.

