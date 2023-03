Ameaça de massacre em colégio particular de Manaus assusta alunos e pais

Uma viatura da polícia militar esteve no local na manhã de hoje (17). Segundo os pais, a direção da escola informou que registrou um boletim de ocorrência, mas ainda não tomou nenhum tipo de medida, como a identificação e expulsão do responsável pela mensagem.

“Vou matar todo mundo”, dizia o recado na parede do banheiro com a data de hoje e um aviso: “Não venham”. Segundo relato, a ameaça foi encontrada no banheiro dos alunos do ensino fundamental ontem (16).

Manaus/AM - Uma ameaça de massacre encontrada no banheiro do colégio Lato Sensu Unidade Ponta Negra deixou alunos e pais aterrorizados.

