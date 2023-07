Alunos da rede pública retornam às aulas após recesso escolar no Amazonas

Além das atividades curriculares desenvolvidas dentro das salas, as escolas também estão com a programação extracurricular, como projetos de pesquisa.

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (10), mais de 600 escolas da rede estadual de ensino retomaram suas atividades e voltaram às aulas para o início do segundo semestre do ano letivo. Em todo o Amazonas, mais de 400 mil alunos estão matriculados nas escolas estaduais.

