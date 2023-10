Alckmin sobrevoa Manaus para avaliar seca e anuncia auxílios para a população

Manaus/AM - O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) sobrevoou Manaus nesta quarta-feira (4) para avaliar a situação da seca severa que atinge o município e comunidades próximas da capital do Amazonas. Uma comitiva formada por ele e ministros está na cidade para anunciar medidas de apoio para conter os prejuízos causados pela estiagem que afeta os principais rios da região.

Entre as medidas previstas está o auxílio no valor de R$ 850, que será destinado para os pequenos agricultores, extrativistas e pescadores com renda de até 1,5 salário mínimo que tiveram perda da produção. Alckmin ainda declarou que será concedido auxílio abrigamento no valor de R$ 800, para cada um dos 200 moradores que tiveram suas casas destruídas em Beruri/AM após deslizamento de barranco no último final de semana.

O Governo Federal também vai destinar R$ 138 milhões para obras de dragagem do Rio Solimões (entre os municípios de Benjamin Constant e Tabatinga) e em trecho do Rio Madeira (perto da foz do Rio Amazonas em Tabocal), que permitirão a desobstrução do fluxo das águas e garantirão a navegabilidade dos rios.

Também serão destinados recursos para garantir o abastecimento de comida, água e combustível, a serem distribuídos para as prefeituras mediante apresentação de planos de trabalho. Um total de 191 brigadistas foi destinado para a região para conter incêndios florestais e urbanos. Cestas básicas e kits de saúde serão distribuídos para a população, que também terá acesso à antecipação de diversos benefícios sociais. Veterinários voluntários também serão enviados para resgate de animais afetados pela estiagem.

Visita

Além do sobrevoo realizado em Manaus, o vice-presidente e ministros também estiveram no Porto de Manaus e em comunidades ribeirinhas da cidade.

Uma coletiva de imprensa será realizada ainda hoje para o anúncio oficial de todas as medidas de apoio do Governo Federal.