Acordo mantém serviço de nefrologia pago pelo governo em hospital privado de Manaus

Manaus/AM - A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AM) e a diretoria do Hospital Santa Júlia acordaram, nesta sexta-feira (15), a prorrogação do contrato que garante o procedimento de hemodiálise a pacientes da rede pública estadual na unidade de saúde particular.

Assim como já havia feito em relação ao Hospital Beneficente Portuguesa, no dia 29 de agosto, a PGE-AM foi responsável por alinhar com o Hospital Santa Júlia os detalhes da suplementação que, a partir de agora, será paga pelo Estado. Pelo acordo, o Estado do Amazonas arcará com suplemento de R$ 92 sobre o valor de R$ 240 custeado pelo Governo Federal, via SUS.

A importante medida garante a continuidade da prestação do serviço pelo Hospital Santa Júlia, que atualmente atende cerca de 70 pacientes. Participaram da reunião os Procuradores do Estado Pedro Ameno e Paulo Lindoso, da PA, além de Elanny Barbosa, Julia Sarkis e José Francisco de Assis, do Hospital Santa Júlia.

“Além da atuação judicial, a PGE-AM tem um importante papel preventivo na mediação de conflitos e resolução de problemas, e foi isso que garantiu, hoje, a continuidade dos serviços de hemodiálise oferecidos aos pacientes do Estado”, explicou o Procurador Paulo Lindoso.