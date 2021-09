Rico acusa Mileite de ‘tirar’ dinheiro da família de Wesley Safadão

Rico Melquíades tem uma intriga com Mileide Mihaile e resolveu fazer acusações contra a ex-mulher de Wesley Safadão. O ex-De Férias com o Ex disse que a conhece e acusa a influenciadora de ter “tirado na sei quantos mil” da família do forrozeiro.

rico falando que conhece mileide daqui de fora e colocando até safadão no meio pic.twitter.com/8miKWYDEQf — ma ri. (@acostumadinha) September 24, 2021

"Conheço a Mileide lá de fora, eu conheço a pecinha, já me encontrou em vários eventos. O nariz dela é aqui [no alto]. Já tirou não sei quantos mil da família do Safadão. Depois eu conto a história a vocês", disse ele.

Os colegas ficaram sem jeito e Érika Schneider disse que não tinha nada a ver colocar a peoa na conversa, sendo que ela estava falando de Bil Araújo. Já Gui Araujo pediu que Rico parasse com o comentário envolvendo o forrozeiro.