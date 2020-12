Jojo é acusada de assédio após apalpar parte íntima de Mariano; Vídeo

Climão em A Fazenda! Jojo Todynho levou bronca de Mariano após apertar nas partes íntimas do cantor, sem o consentimento dele. No vídeo não é possível ver o momento do ato, mas o peão repreende a colega.

Mariano, Jojo e Mateus estão conversando na sala da sede. A funkeira está deitada no colo do cantor quando ele dá uma bronca na colega. "Ai ai caral*** Jojo, eu não gosto dessa brincadeira pô. Eu já falei três vezes já!", dispara.

Quando a câmera volta para a dupla, Mariano já está se retirando do local. Sem se importar Jojo rir: “Pega no mosquito! Aí Mateus, tá vendo? Não é só você que não gosta”. Mateus Carrieri concorda e dispara. “Lógico! Nenhum homem gosta disto”.

Os internautas não concordaram com a atitude da peoa e a acusaram de assédio. "Isso não é nem pra ser classificado como brincadeira. Brincadeira é quando as duas partes se divertem", comentou uma internauta. "sério tem gente achando graça ,isso é assédio em homem ou mulher , tocar sem consentimento é falta de respeito", opinou outra.