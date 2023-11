Jaquelline diz querer participar do Power Couple com Lucas

André: "Já tá pensando se vai voltar pra cá ano que vem, como vai ser, onde vai ficar." Jaque: "Só se for com outro bofe porque o Lucas não vem. Ele falou que não vem." André: "Vem! Se falar com jeitinho, ele vem". Jaque: "Será?". Na sequência, os dois comentaram as dinâmicas diferentes do reality. Jaque: "Entram 10 casais, né? E sai de 2 em 2. Sente mais". André: "Sim, deve ser muito esquisito".

Conversando com André na área externa da sede de A Fazenda 2023 (Record), Jaque expressou o desejo de participar da próxima edição do Power Couple.

