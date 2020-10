Irado, Lucas atira vaso no chão: 'pra não dar uma bicuda nela'

O clima pesou depois do fim da festa "Likes", na madrugada deste sábado (17), em "A Fazenda". Lucas Selfie perdeu a linha afirmando que Jojo Todynho o acusou de bater a cabeça de Lidi Lisboa na parede enquanto a colocava na cama para dormir.



Lucas, Mariano e Jakelyne, colocaram os peões para dormir como forma de evitar punições como aconteceu nas últimas festas. No entanto, se revoltou ao ouvir a suposta acusação de Jojo. "É muita maldade. Vai tomar no c*. Vai se f*****. C******. Eu não tenho essa maldade. Eu tô ajudando vocês e vem me falar que bati a cabeça dela na parede. Isso não existe", disse ele chorando, após atirar um vaso no chão, quebrando o objeto em pedaços.

"As pessoas que trabalham comigo. Se vocês acham que eu não vou ganhar isso aqui, me tirem na primeira oportunidade que tiverem. Se não for para ir para a final dessa p****. Me tirem. Eu ouvi um monte de bosta de uma pessoa que gosto. Tô ajudando todo mundo. Não é possível que eu tô errado. Eu não tô bêbado. É que na minha cabeça eu tô certo. O que eu tô vendo aqui é gente mais filha da p*** que já vi na vida inteira. A Jojo falou que eu bati a cabeça da Lidi na parede. O problema não é o que aconteceu. O problema é olhar e fazer esse comentário com maldade. Não faz sentido. Nem sei porque ela se intrometeu".

O peão foi consolado por Jakelyne, que afirmou que ele ajudou os peões a não tomar punição.



Depois do ataque de fúrias, ele desabafou com Lipe e disparou: "Ela errou feio. Desculpa. Ela não é louca. Ela sabe que tudo que ela fala tem poder aqui. Falar que eu dei com a cabeça da menina na parede? Tá doida. "Não é passando pano. Ela tem um carinho imenso por você", disse Lipe.



"Tem carinho nenhum. Imagina se eu saio por uma p**** dessa? Juro por Deus, eu gasto a grana que eu não tiver, mas ela não ganha isso. Ela não ganha uma porra dessa. Eu f*** a vida dela. Você acha que eu quero quebrar coisa? É tão surreal, é tão fora do meu normal, que eu precisei quebrar para não dar uma bicuda na boca dela. Foi horrível".

Jojo se explica

Jojo explicando que não disse que o Lucas bateu a cabeça da Lidi na parede, e que fico preocupada com essa situação, das pessoas aqui fora ver como agressão #AFazenda12 pic.twitter.com/34kHSF89Vq — Lolla (@ILolyolla) October 17, 2020

Hoje pela manhã, Jojo explicou que não afirmou que Lucas bateu com a cabeça de Lidi na parede, mas que demonstrou preocupação com a brincadeira ser interpretada de forma errada: "Não foi isso que eu falei, fiquei preocupada porque numa brincadeira dessa a Hariany foi expulsa do negócio (se referindo ao BBB, quando Hariany foi expulsa ao brincar com Paula). (...) Eu tô dizendo pras pessoas não induzirem dizendo que ele bateu com a cabeça dela, eu tava preocupada [que pensassem] essa situação.