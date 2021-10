Aline, Gui Araujo e Victor estão na 4ª roça de 'A Fazenda'

"A pessoa que eu vou indicar hoje é uma pessoa que no meu ver tem um jogo muito sujo, é uma das pessoas mais manipuladoras, que manipulam o jogo", disse. Com o poder da chama amarela, Arcrebiano ganhou uma imunidade e deu outra para Dynho. Sendo assim, os dois, além do fazendeiro, ficaram imunes na quarta roça. Bil entregou o poder da chama vermelha para Gui Araujo, que teve peso 2 em seu voto.

Dayane Mello escapou da berlinda ao vencer a prova do fazendeiro, em A Fazenda 13 (RecordTV), que exigiu agilidade e foco dos competidores. Com isso, Aline Mineiro, Gui Araujo e Victor Pecoraro formam a quarta roça da edição. Um deles dará adeus ao prêmio milionário na noite de quinta-feira. Quem você que fique?.

