Vídeo mostra Bruno Krupp debochando de blitz da Lei Seca 3 dias antes de matar adolescente em acidente

Nas imagens, o modelo e ex-namorado de Sarah Poncio filma as instalções das autoridades na blitz da Lei Seca e afirma em tom irônico: "Na moral, mano. Eu amo a Lei Seca, eu AMO. AMO. AMO! Já é? Vamo ver como vai ser desenrolado da melhor forma. Demorou? Tamo junto. Do dois lados da pista. Vem amor, vem brincar".

Internautas resgataram um vídeo que mostra Bruno Krupp debochando de uma blitz da Lei Seca três dias antes do acidente de motocicleta que matou um adolescente atropelado no Rio de Janeiro.

