Após matar adolescente atropelado, Bruno Krupp desabafa: 'como se eu tivesse feito uma coisa errada'

O influencer Bruno Krupp desabafou, nesta quarta-feira (03), sobre o atropelamento que matou João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, neste fim de semana na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele está internado em um hospital particular e afirmou em um vídeo gravado que está sendo tratado "como se tivesse feito uma coisa errada".

Em hospital, Bruno Krupp fala sobre acidente que matou adolescente pic.twitter.com/J9jRc8xfuC — Babilônia (@hamudaniel19) August 3, 2022

“Gente, pelo amor de Deus, eu sou a última pessoa que queria que isso tivesse acontecido. Pode ter certeza que eu queria que o pior tivesse acontecido comigo. Eu fui levado de ambulância pro hospital, eu fui transferido de ambulância pra outro hospital, eu não fugi do hospital, eu não fugi dos médicos”, disse ele. “Eu fiquei três horas esperando no hospital pra ser atendido e ninguém me atendia. Eu estava morrendo no hospital, os empregados me tratando mal, batendo com a maca no corredor, me chamando de assassino, como se eu tivesse feito alguma errada. Eu não bebi, eu não usei drogas, eu não fiz nada, foi um acidente”, finalizou.

Em nota, a Polícia Civil informou que “O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) inicialmente como lesão corporal na direção de veículo automotor, mas com a morte da vítima será investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A perícia foi realizada no local e a motocicleta foi apreendida. O condutor da moto está hospitalizado e será ouvido assim que receber alta médica. De acordo com os agentes, ele não tem habilitação. As investigações estão em andamento para esclarecimento de todos os fatos”.