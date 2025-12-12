Tamires Assis fala sobre unfollow em Isabelle Nogueira e Vivian Amorim
12/12/2025
Manaus/AM - Tamires Assis quebrou o silêncio e comentou, nesta quinta-feira (11), a "limpa" que fez em suas redes sociais na última semana, pouco após deixar "A Fazenda 17", chamando atenção por deixar de seguir as também amazonenses Isabelle Nogueira, Vivian Amorim e ainda os bois Caprichoso e Garantido, do Festival Folclórico de Parintins.
“Elas nunca me seguiram. Eu já seguia antes a Vivian, há um tempo atrás, e a gente nunca teve aproximação”, disse a amazonense, acrescentando ainda sobre a cunhã-poranga do Boi Garantido: “A Isabelle também nunca me seguiu. E a Isabelle eu tive o maior prazer de puxar mutirão, vestir a camisa dela quando ela estava no outro reality e também postei no meu feed, dei maior apoio”, afirmou.
“A gente tem que seguir quem a gente quiser, quem a gente tem interesse de acompanhar”, completou.
