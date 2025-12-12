Iron Maiden volta ao Brasil com turnê de 50 anos
Por Portal Do Holanda
12/12/2025 19h24 — em
Famosos & TV
O Iron Maiden volta ao Brasil em 25 de outubro de 2026, em sua turnê Run for Your Lives, que celebra os 50 anos da banda e revisita os nove primeiros álbuns de estúdio. O show está marcado para acontecer no Allianz Parque, em São Paulo, com o Alter Bridge na abertura.
Esta será a primeira turnê com o baterista Simon Dawson, que assume o posto após o afastamento de Nicko McBrain por motivos de saúde. McBrain, inclusive, fez seus últimos shows justamente no Allianz Parque, em 2024, durante a turnê The Future Past.
Os ingressos serão vendidos pela Livepass, com pré-venda para clientes Santander a partir de 16 de dezembro de 2025 e abertura ao público geral no dia 18. A classificação é de 16 anos desacompanhado, e o evento ocorre às 19h10 (Alter Bridge) e 20h50 (Iron Maiden).
