A Bordo 2025: Com 27,64% dos votos, Bárbara Jade é a sexta eliminada





Na noite desta sexta-feira (12), a influenciadora digital acriana Bárbara Jade, 24 anos, foi a sexta eliminada de A Bordo 2025 – O Reality da Amazônia, ao receber 27,64% da preferência do público para permanecer no programa. Na mesma boia, as também influenciadoras Thaís Mendonça, 32 anos, e Marimar Rios, 40 anos, garantiram vaga na reta final ao somarem 43,25% e 29,10% dos votos, respectivamente.​





Como foi a eliminação:

A eliminação ocorreu em programa ao vivo exibido pela TV A Crítica, após o período de votação no site oficial, em que o público escolhe quem deve ficar no iate. Com a menor porcentagem entre as três emparedadas, Bárbara foi anunciada como a sexta participante a deixar o reality, reduzindo o elenco a sete tripulantes na penúltima semana de confinamento.​





Por que ela estava na boia:

Bárbara chegou à 6ª boia ao lado de Thaís e Marimar depois de uma sequência de votações que acirraram a divisão entre dois grupos dentro do iate. As três se tornaram o foco das estratégias da semana, e a definição da berlinda consolidou a disputa direta entre o grupo liderado por Marimar e Thaís e o bloco formado por João, Carla, Maldini, Bárbara e Pollyana.​





Reação de Bárbara Jade:

Ao se despedir, Bárbara afirmou estar em paz com o resultado, dizendo que entregou o jogo “nas mãos de Deus” e que o programa já não era um ambiente que lhe fazia bem. Ela agradeceu à TV A Crítica, à equipe do reality e às amizades construídas no iate, reforçando que acredita ter feito “uma história linda” na temporada e que não se arrepende da postura que manteve no confinamento.​