Huma Kimak publica vídeo com o namorado 'sósia' de Gusttavo Lima

A influenciadora de Manaus Huma Kimak após polêmica de affair com Gusttavo Lima publicou um vídeo com o namorado. Nas imagens, o rapaz identificado como Marcos Ferreira possui algumas semelhanças com o cantor sertanejo.

Nos stories, ela aparece "competindo" com seu cachorro de estimação pela atenção do namorado: "Carinho em mim que é bom, nada", diz ela.

Pivô entre Gusttavo Lima e Andressa Suita

A influencer chegou a ser notícia nacional após ser apontada como pivô da separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita, após 5 anos de casados.

O boato, que circulava nas redes sociais e em sites de fofoca, dava conta de que Huma teria se envolvido com o sertanejo em agosto, quando ele cantou na live "Embaixador da Amazônia".