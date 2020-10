Abatida, Andressa Suita quebra o silêncio sobre separação de Gusttavo Lima

Andressa Suita falou pela primeira vez sobre o término com Gusttavo Lima, nesta terça-feira (13). Em seu perfil do Instagram, a influencer contou que ainda está assimilando tudo o que aconteceu e deixou claro que o término partiu do cantor 'sem nenhum motivo'.

"Assim como foi para vocês, para mim também foi um choque. Até domingo passado estava tudo bem, havíamos acabado de chegar de uma viagem familiar. E na madrugada de domingo para segunda eu fui comunicada que não dava mais para continuar como casal", iniciou ela nos stories.

"Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar nosso casamento. Eu sempre fui um livro aberto, sempre compartilhei o que era real, o que eu achava que era real. E não era um conto de fadas, tinha alguns problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de separar. O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha. Eu vim aqui falar com vocês, porque minha vida precisa continuar, eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos, e cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e para eles".

"Muito obrigada, por todas as mensagens de carinho, de apoio. Fui muito bem acolhida e ainda estou sendo, por vocês, pela minha família, pelos meus amigos, mas agora eu preciso continuar", finalizou.

Os dois são pais de Gabriel, 3, e Samuel de 2 anos.