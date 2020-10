Saúde mental de Gusttavo Lima deixa amigos preocupados após separação

Não é de hoje que Gusttavo Lima batalha contra ansiedade e depressão, e depois de se separar, o sertanejo vem preocupando as pessoas próximas ao cantor.

Isso porque, segundo a colunista Keila Gimenez, do KTV, dois amigos relataram que estão apreensivos com o fato de Gusttavo ter se isolado completamente depois de por um fim ao casamento com Andressa Suita.

A bebedeira em excesso, que também seria um dos motivos dos problemas no casamento de Gusttavo, é outro fator que agrava a preocupação dos amigos. Segundo a coluna, “amigos garantem que a família era como uma base para o cantor, que já teve graves crises de depressão no passado”.

Gusttavo já chegou a quase desistir da carreira em 2017, ao enfrentar uma forte depressão. Em algumas ocasiões, ele desabafou sobre o assunto: “Você tenta entender o que está acontecendo com você e não se encontra. Acaba batendo uma tristeza e você fica para baixo o tempo todo. A melhor forma de superar é ficar perto da família, das pessoas que você ama. Precisei dar uma pausa”, disse ele na época.

O sertanejo colocou um fim no casamento com Andressa Suita, com quem tem dois filhos. Ele foi quem decidiu terminar tudo, pegando inclusive Andressa de surpresa. O casal vinha enfrentando problemas e, segundo Leo Dias, os primeiros indícios de que havia algo errado começaram há semanas, confira aqui detalhes.