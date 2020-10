Huma Kimak se explica a Sônia Abrão sobre suposto caso com Gusttavo Lima

O boato de que Huma Kimak seria o pivô da separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita cresceu a um ponto que a influencer de Manaus foi à rede nacional dar explicações sobre o assunto.

No feriado desta segunda-feira (12), Huma participou do programa "A Tarde É Sua", de Sônia Abrão, e afirmou: "Eu confesso que eu estou surpresa de estar aqui. Eu confesso que eu nunca imaginei que um boato sem pé nem cabeça tomaria esse tipo de proporção. Eu queria esclarecer que eu e o Gusttavo nunca tivemos nem um tipo de contato, nem sequer um contato de fã, porque eu sou fã dele, já fui a vários shows, não só na minha cidade mas pelo Brasil, e eu nunca fui nem no camarim pra fazer uma foto, aquele contato de fã mesmo, nunca. Na verdade esses ataques nas minhas redes não são de agora, já tem um tempo que eu venho recebendo, desde quando houve a live do Gusttavo Lima e eu fiz a divulgação", disse.

Além de Huma, participou do programa de Sônia Abrão a modelo Bruna Canuto, que também foi apontada como tendo sido alvo de ciúmes de Andressa Suita durante uma live, por usar uma roupa muito provocativa. A loira explicou que foi barrada de participar da entrega de um quadro de uma live da qual Gusttavo participava, após Andressa lhe ver:

"Fomos convidados pelo empresário do Gusttavo Lima, ficamos hospedados no hotel onde também estava a família do Gusttavo Lima, fomos para a live a convite deles, tá, fizemos a entrega de um quadro para o Felipe Araújo e não teve nada, as mulheres deles [de Felipe Araújo e do empresário] são muito tranquilas, e quando chegamos no meio da live do Gusttavo Lima, recebemos a notícia de que o quadro não poderia ser entregue para ele. Ficamos sem entender a situação e a Andressa Suita ainda não tava. Ela chegou depois. Depois que ela apareceu, o empresário deu a notícia de que a entrega do quadro não poderia ser feita, que não sei porque eles tinham me levado, que eu chamava atenção e que a Andressa ia ter ciúme, que ela não permitia, e comentou da minha roupa, que era branca e um vestido super bonito, e deu essa coisa toda", finalizou.